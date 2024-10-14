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Предприниматели и местные жители смогут арендовать сельхозземли в Карабахе и Восточном Зангезуре

Предприниматели и местные жители смогут арендовать сельхозземли в Карабахе и Восточном Зангезуре
Инфраструктура
14 октября 2024 г. 11:22
Предприниматели и местные жители смогут арендовать сельхозземли в Карабахе и Восточном Зангезуре

Сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях Азербайджана будут предоставляться в аренду субъектам предпринимательства на основе инвестиционных конкурсов в порядке, установленном специальным органом исполнительной власти.

Как сообщает Report, эта инициатива отражена в законопроекте о внесении изменений в закон "Об аренде земли".

Документ обсуждается на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление жителям сельских и поселковых территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов сельскохозяйственных земель, расположенных вблизи населенных пунктов, в аренду на льготных условиях в соответствии с правилами, установленными специальным органом исполнительной власти, для посева однолетних и многолетних культур.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı aqrar təyinatlı torpaqlar icarəyə veriləcək

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