Предложено увеличить дотации AZAL на полеты в Нахчыван

Осуществляемые ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) авиарейсы в Нахчыван субсидируются из государственного бюджета, однако это составляет всего 20-25% от общих расходов.

Осуществляемые ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) авиарейсы в Нахчыван субсидируются из государственного бюджета, однако это составляет всего 20-25% от общих расходов.

Как передает Report, об этом депутат Сиявуш Новрузов заявил во время обсуждения законопроекта "Об авиации" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Оставшаяся нагрузка ложится на AZAL. Дотация, предоставляемая Нахчывану из государственного бюджета, составляет 5 млн манатов, однако расходы AZAL на полеты в Нахчыван составляют 20 млн манатов. То есть AZAL несет 15 млн манатов убытка. Откуда авиакомпании взять столько денег? Поскольку Нахчыван находится в блокаде, я думаю, что все понесенные расходы должно оплатить государство", - считает депутат.