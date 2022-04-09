Предложено дифференцировать тарифы на воду

В Азербайджане должен быть обеспечен точный учет использования воды.

В Азербайджане должен быть обеспечен точный учет использования воды.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев, комментируя Правила платного водопользования, утвержденные Кабинетом министров в прошлом месяце.

Гулиев отметил, что для обеспечения правильного учета необходимо определить порядок учета воды между МЧС, Агентством водных ресурсов, а также ОАО "Азерсу", "Мелиорация и водное хозяйство": "Одновременно должны быть установлены тарифы на воду, используемую гражданами из всех источников. Основополагающей задачей является точный учет воды".

Он отметил, что тарифы на поливную воду установлены с 1997 года: "Поливная вода используется на платной основе. Но в утвержденных в 2006 году правилах, указано, что должен быть определен тариф на поливную воду и воду для пастбищ. Согласно решению Тарифного совета от 2006 года, были утверждены тарифы 50 копеек за 1 000 кубометров оросительной воды и 40 копеек за воду, подаваемую на один гектар зимних пастбищ и выгонов. Тарифы на воду, используемую для промышленных и других целей, не установлены. Новые правила ведут к тому, что в конечном итоге Совет по тарифам должен утвердить новые тарифы".