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    Предложение на рынке земельных участков города Баку за последние два года выросло на 19%

    Несмотря на достаточное количество предложений в Пираллахинском и Гарадагском районах, спрос на этих территориях низкий

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На земельном рынке города Баку с февраля 2015-го по февраль 2017 года объем предложений увеличился на 19,4%, в результате количество объявлений о продаже выросло до 437. Для сравнения отметим, что в марте 2014 года было опубликовано 815 объявлений о продаже земельных участков, таким образом с марта 2014-го по февраль 2017 года на земельном рынке отмечается снижение на 46%.

    Эти данные приводит Report по итогам мониторинга Общественного объединения "Участники рынка недвижимости".

    В феврале текущего года доля районов в общем портфеле предложений распределена следующим образом:

    Как видно из диаграммы, большая часть предложений сосредоточена в Сабунчинском (29,7%) и Хазарском (28,2%) районах. Далее следуют Сураханский (15,9%) и Бинагадинский (12,6%) районы. В указанных районах преобладают частные дома и дачи.

    Показатель по Сабаильскому и Хатаинскому районам равен 3,8%, Низаминскому и Гарадагскому районам 1,8%. Меньше всего предложений пришлось на Наримановский (1,0%), Ясамальский (0,8%), Пираллахинский (0,5%) и Насиминский (0,3%) районы. В Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Ясамальском и Насиминском районах количество земельных участков ограничено в связи со строительством многоэтажных домов.

    Несмотря на достаточное количество предложений в Пираллахинском и Гарадагском районах, спрос на этих территориях низкий.

    Ниже представлено долевое распределение по площади земельных участков:

    Участки малой площади (0-10 соток) составляют основную долю портфеля предложений - 70,8%, средней площади (10-100 соток) - 28,8%. Доля участков большой площади (101-700 соток) равна 0,4%.

    Кроме того, на 73% земельных участков имеется купчая, 27% - не имеют документов.

    Ниже представлены цены на земельном рынке в феврале 2017 года:

    Район Поселок Цена (манат/сотка)
    Сабунчи Бильгя 3 904

    		Бильгя (побережье) 16 717

    		Забрат 6 338

    		Рамана 3 783

    		Бакыханов 33 519

    		Нардаран 8 500

    		Нардаран (побережье) 15 000-20 000

    		Савалан 9 000

    		Кюрдаханы 2 000
    Сураханы Говсан 5 177

    		Бюльбюля 17 500

    		Ени Сураханы 3 867

    		Амирджан 10 571

    		Ени Гюняшли 11 000

    		Дядя Горгуд 2 000

    		Бахар 4500

    		Гарачухур 16 997
    Сабаиль Бадамдар, 3-й массив 22 030
    Хатаи Ахмедлы 27 143

    		А.Асланов 34 797
    Хазар Дюбянди 2 800

    		Гала 3 175

    		Бина 3 139

    		Бина (Мардакянское шоссе) 9 875

    		Гала 3 175

    		Мардакян 6 622

    		Бузовна 6 983

    		Шувалан 4 333

    		Тюркан 2 100

    		Зиря 1 767

    		Шаган 11 500
    Ясамал Ени Ясамал 18 571
    Пираллахы Гюрган 5 000
    Бинагади 6-й мкр 37 500

    		8-й мкр 111 250

    		9-й мкр 16 125

    		Баладжары 11 943

    		Бинагади 7 104

    		Расулзаде 8 595

    		Сулутепе 6 802
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