Предложение на рынке земельных участков города Баку за последние два года выросло на 19%

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На земельном рынке города Баку с февраля 2015-го по февраль 2017 года объем предложений увеличился на 19,4%, в результате количество объявлений о продаже выросло до 437. Для сравнения отметим, что в марте 2014 года было опубликовано 815 объявлений о продаже земельных участков, таким образом с марта 2014-го по февраль 2017 года на земельном рынке отмечается снижение на 46%.
Эти данные приводит Report по итогам мониторинга Общественного объединения "Участники рынка недвижимости".
В феврале текущего года доля районов в общем портфеле предложений распределена следующим образом:
Как видно из диаграммы, большая часть предложений сосредоточена в Сабунчинском (29,7%) и Хазарском (28,2%) районах. Далее следуют Сураханский (15,9%) и Бинагадинский (12,6%) районы. В указанных районах преобладают частные дома и дачи.
Показатель по Сабаильскому и Хатаинскому районам равен 3,8%, Низаминскому и Гарадагскому районам 1,8%. Меньше всего предложений пришлось на Наримановский (1,0%), Ясамальский (0,8%), Пираллахинский (0,5%) и Насиминский (0,3%) районы. В Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Ясамальском и Насиминском районах количество земельных участков ограничено в связи со строительством многоэтажных домов.
Несмотря на достаточное количество предложений в Пираллахинском и Гарадагском районах, спрос на этих территориях низкий.
Ниже представлено долевое распределение по площади земельных участков:
Участки малой площади (0-10 соток) составляют основную долю портфеля предложений - 70,8%, средней площади (10-100 соток) - 28,8%. Доля участков большой площади (101-700 соток) равна 0,4%.
Кроме того, на 73% земельных участков имеется купчая, 27% - не имеют документов.
Ниже представлены цены на земельном рынке в феврале 2017 года:
|Район
|Поселок
|Цена (манат/сотка)
|Сабунчи
|Бильгя
|3 904
|Бильгя (побережье)
|16 717
|Забрат
|6 338
|Рамана
|3 783
|Бакыханов
|33 519
|Нардаран
|8 500
|Нардаран (побережье)
|15 000-20 000
|Савалан
|9 000
|Кюрдаханы
|2 000
|Сураханы
|Говсан
|5 177
|Бюльбюля
|17 500
|Ени Сураханы
|3 867
|Амирджан
|10 571
|Ени Гюняшли
|11 000
|Дядя Горгуд
|2 000
|Бахар
|4500
|Гарачухур
|16 997
|Сабаиль
|Бадамдар, 3-й массив
|22 030
|Хатаи
|Ахмедлы
|27 143
|А.Асланов
|34 797
|Хазар
|Дюбянди
|2 800
|Гала
|3 175
|Бина
|3 139
|Бина (Мардакянское шоссе)
|9 875
|Гала
|3 175
|Мардакян
|6 622
|Бузовна
|6 983
|Шувалан
|4 333
|Тюркан
|2 100
|Зиря
|1 767
|Шаган
|11 500
|Ясамал
|Ени Ясамал
|18 571
|Пираллахы
|Гюрган
|5 000
|Бинагади
|6-й мкр
|37 500
|8-й мкр
|111 250
|9-й мкр
|16 125
|Баладжары
|11 943
|Бинагади
|7 104
|Расулзаде
|8 595
|Сулутепе
|6 802
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook