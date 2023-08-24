Предложен альтернативный маршрут в связи с ремонтом грузинского участка БТК

ООО ADY Container, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), представила заказчикам альтернативный маршрут в связи с ремонтно-восстановительными работами на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

ООО ADY Container, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), представила заказчикам альтернативный маршрут в связи с ремонтно-восстановительными работами на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container.

Согласно информации, по новому маршруту грузы будут доставляться судами из турецких портов Деринча, Мерсин, Алсанджак, Марпорт и Эвьяп в грузинские порты Поти и Батуми. В портах контейнеры будут перегружаться на платформы и по железной дороге доставляться в порт Баку. Затем грузы будут направляться в порты Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан), а оттуда по железной дороге - в пункты назначения в Центральной Азии.

"Это новое железнодорожно-морское сообщение обеспечит своевременную доставку грузов на станции назначения и целостность цепочки поставок", - говорится в сообщении ADY Container.