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Предлагается усилить контроль за соблюдением требований автобусных полос

Предлагается усилить контроль за соблюдением требований автобусных полос BNA в рамках своих полномочий осуществляет определенные меры
Инфраструктура
22 мая 2021 г. 16:15
Предлагается усилить контроль за соблюдением требований автобусных полос

"В центре Баку - на улице Рашида Бейбутова, проспекте Ататюрка, улице Ахмеда Раджабли - большинство водителей соблюдают правила и не заезжают на специальные полосы, отведенные для автобусов".

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

Он отметил, что в большинстве своем водители не придерживаются в строгом порядке требованиям автобусных полос на проспекте Гара Гараева, улице Мухаммеда Хади, проспекте Гянджа, проспекте Бабека.

По словам М.Агаева, в этом направлении постоянно проводятся просветительские мероприятия: "Но основное внимание должно быть уделено усилению контроля. BNA в рамках своих полномочий осуществляет определенные меры. Однако жесткий контроль за соблюдением требований автобусных полос, а также работой водителей осуществляется другой структурой - Государственной дорожной полицией Баку. Бакинское транспортное агентство налагает штрафы только за нарушение правил парковки на водителей, незаконно припарковавших транспортные средства вдоль автобусной полосы".

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