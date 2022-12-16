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Предлагается создать пограничные таможенные посты на Лачынской дороге

Предлагается создать пограничные таможенные посты на Лачынской дороге Азербайджан должен создать пограничные таможенные посты на Лачинской дороге.
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 12:09
Предлагается создать пограничные таможенные посты на Лачынской дороге

Азербайджан должен создать пограничные таможенные посты на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Мы должны довести до сведения других стран и организаций, требующих открытия дороги Лачын-Ханкенди, что Азербайджан не блокирует дороги, а строит и создает новые на территориях, превращенных Арменией в руины в период оккупации, привносит мир и безопасность на Южный Кавказ, создает новые возможности для сотрудничества. Мирная акция на дороге Лачын-Шуша - это протест народа Азербайджана против продолжающихся провокаций и мародерства армянской стороны и результат недовольства деятельностью миротворцев. Поскольку миротворцы не выполнили свои обязанности в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября, мы должны организовать свои таможенные и пограничные посты на Лачынской дороге", - сказал парламентарий.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP proposes to establish customs and border posts on Khankandi road
Версия на азербайджанском языке Xankəndi yolunda gömrük-sərhəd postlarının yaradılması təklif olunur

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