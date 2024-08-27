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Правительство РК: Страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы заинтересованы в развитии TMTM

Правительство РК: Страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы заинтересованы в развитии TMTM Казахстан совместно с Азербайджаном, Турцией и Грузией ведет работу по развитию Среднего коридора.
Инфраструктура
27 августа 2024 г. 09:41
Правительство РК: Страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы заинтересованы в развитии TMTM

Казахстан совместно с Азербайджаном, Турцией и Грузией ведет работу по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ - Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

“Правительством Казахстана ведется работа по реализации Дорожной карты по устранению “узких мест” и развитию Среднего коридора до 2027 года между РК, Азербайджаном, Турцией и Грузией, что позволит увеличить пропускную способность этого маршрута до 10 млн тонн в год”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для повышения привлекательности и конкурентоспособности маршрута создан единый мультимодальный сервис на всем его протяжении.

“В настоящее время информационные системы железных дорог Казахстана и Азербайджана интегрированы с таможенным модулем платформы DTC (Digital Trade Corridor) – Tez Customs, аналогичная работа планируется с грузинскими железными дорогами. Эти достижения подтверждают эффективность совместной работы с партнерами и важность развития Среднего коридора. Интерес к его становлению как стабильного и конкурентоспособного маршрута проявляют не только страны вдоль коридора, но и регионы Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы”, - говорится в информации.

Как сообщалось, по итогам 7 месяцев 2024 года перевозки составили 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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