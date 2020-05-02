В Азербайджане обяжут носить маски в метро

Подготовлены инструкции по порядку перевозки работников и пассажиров в общественном транспорте в период пандемии на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, документ составлен на основе имеющихся в настоящее время научных фактов и исследований заражения коронавирусом (COVID-19) с целью защиты здоровья работников общественного транспорта и пассажиров.

Согласно имеющейся информации, инфекция COVID-19 может распространяться среди людей воздушно-капельным путем или через ротовую полость, глаза, нос при прикосновении к ним немытыми руками после контакта с загрязненными поверхностями. Поэтому регулярная очистка и дезинфекция поверхностей, используемых в общественных местах, снижает риск загрязнения.

В то же время, следует довести до сведения рабочего персонала информацию о мерах личной гигиены, регулярно обеспечивать работников защитными средствами и дезинфицирующими принадлежностями (гель или раствор с содержанием спирта 70%). Необходимо размещение табло, щитов и пр. с информацией о профилактике распространения инфекции, пользы ходьбы пешком. У билетных касс, платежных терминалов, при ожидании транспортных средств, на станциях метро должны требоваться медмаски и соблюдение дистанции.

Для исключения физического контакта водителя с пассажирами, при отсутствии кабины в транспортных средствах между ними должны быть установлены прозрачные перегородки, в такси пассажиры должны ехать только на заднем сидении.

Внутри всех общественных транспортных средств необходимы регулярные проветривания и дезинфекция.