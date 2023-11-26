Пожар в Дарнагюле сжигает нашу экономику: Baku Steel Company не работает уже 4 дня

23 ноября в районе Дарнагюль на рынке древесных материалов, известном как "Тахта базары", расположенном по проспекту Зии Буньядова в Наримановском районе нашей столицы произошел пожар, повлекший серьезные последствия.

23 ноября в районе Дарнагюль на рынке древесных материалов, известном как "Тахта базары", расположенном по проспекту Зии Буниятова в Наримановском районе столицы произошел пожар, повлекший серьезные последствия.

Как передает Report , объекты, занимающиеся торговлей на этом базаре расположены настолько близко друг к другу, что во время пожара не удалось предотвратить быстрое распространение огня на соседние объекты. В результате пожар принял масштабный характер и серьезно повредил расположенную в этом районе высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП).

Неясно только одно, почему не соблюдается охранная зона электрических сетей?! Согласно части 5 "Правил защиты электрических сетей напряжением выше 1000 вольт", утвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 103 от 10 июня 2005 года, охранные зоны воздушных линий электропередач должны располагаться на расстоянии, соответствующем напряжению линий. Поскольку напряжение поврежденной во время пожара на "Тахта базары" в Дарнагюле ЛЭП составляло 110 кВ, охранная зона должна была составлять не менее 20 метров.

Регламент Кабинета Министров Азербайджанской Республики принят не для того, чтобы пылиться в государственных архивах, а для того, чтобы его соблюдать. Помимо того, что несоблюдение охранных зон электрических сетей является явным вызовом правилам, также упускается из виду соответствующих инстанций продажа легковоспламеняемых материалов непосредственно под линиями высокого напряжения.

Приведенные факты – горькая правда, но самое печальное то, что большие и малые объекты, созданные десятками предпринимателей с трудом, чтобы прокормить свои семьи, сгорают дотла. Разумеется, расследованием этого инцидента должны заниматься правоохранительные органы. Но "Дарнагюльский пожар" не только уничтожил бизнес мелких предпринимателей, но и наносит ущерб по имиджу страны в целом. Речь идет о том, что стратегически важные промышленные предприятия Азербайджана вынуждены остановить свою деятельность из-за остановки подачи электроэнергии. К примеру, деятельность крупнейшей металлургической компании нашей страны Baku Steel Company остановлена уже 4 дня из-за отсутствия электроснабжения. Пусть четыре дня не покажутся вам маленьким сроком, ведь для предприятия такого масштаба не то, что день, но даже час простоя – это удар по стальному стержню государства. Напомним, что ЗАО Baku Steel Company является одним из крупнейших налогоплательщиков в ненефтяном секторе Азербайджана, различная продукция компании постоянно используется в реконструкционных и восстановительных работах в Карабахе, а также в других строительных проектах нашей страны.

Как долго будут продолжаться беспорядок в официальных учреждениях, которые так явно игнорируют правила охранной зоны электросетей?! Доколе они будут думать о своих личных интересах и позволять наносить удары по приоритетным интересам Азербайджана?! Вопросов много, а ответом является бездействие или самодеятельность официальных институтов, в результате чего стратегические промышленные предприятия нашей страны до сих пор погружены во тьму.