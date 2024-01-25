Поступят в продажу билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на освобожденные от оккупации территории на февраль 2024 года, поступят в продажу 28 января в 11:00.

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на освобожденные от оккупации территории на февраль 2024 года, поступят в продажу 28 января в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 680 рейсов, 27 822 пассажира посетили освобожденные от оккупации территории.