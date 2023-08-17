Построен новый железнодорожный мост через реку Кура

Железнодорожный мост на участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд реконструирован, а параллельно ему построен новый мост.

Железнодорожный мост на участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд реконструирован, а параллельно ему построен новый мост.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Длина каждого из этих мостов, пролегающих через реку Кура, протекающую по территории города Ширван, составляет 270,5 метров, а ширина - 5,7 метра.

Строительные работы завершены на 98%. Эти мосты будут играть важную роль в повышении интенсивности грузоперевозок по железной дороге. Их эксплуатация запланирована в ближайшее время.