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Построен новый железнодорожный мост через реку Кура

Построен новый железнодорожный мост через реку Кура Железнодорожный мост на участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд реконструирован, а параллельно ему построен новый мост.
Инфраструктура
17 августа 2023 г. 18:00
Построен новый железнодорожный мост через реку Кура

Железнодорожный мост на участке Алят-Османлы железнодорожной линии Алят-Горадиз-Агбенд реконструирован, а параллельно ему построен новый мост.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Длина каждого из этих мостов, пролегающих через реку Кура, протекающую по территории города Ширван, составляет 270,5 метров, а ширина - 5,7 метра.

Строительные работы завершены на 98%. Эти мосты будут играть важную роль в повышении интенсивности грузоперевозок по железной дороге. Их эксплуатация запланирована в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür çayı üzərində yeni dəmiryolu körpüsü istismara verilir

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