Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года

Поставки новых поездов, приобретенных ЗАО "Бакинский метрополитен“ у российского предприятия ”Метровагонмаш“, входящего в состав АО ”Трансмашхолдинг", отложены до конца текущего года.

Поставки новых поездов, приобретенных ЗАО "Бакинский метрополитен“ у российского предприятия ”Метровагонмаш“, входящего в состав АО ”Трансмашхолдинг", отложены до конца текущего года.

Об этом сообщили в Бакинском метрополитене в ответ на запрос Report.

Ведомство заявило, что согласно последним переговорам с российской стороной, производство новых поездов планируется завершить до конца текущего года: "По договору, заключенному в 2019 году, в 2022 году “Метровагонмаш” должен произвести 4 состава (по 5 вагонов) современного типа. Учитывая текущую ситуацию в регионе, “Бакинский метрополитен” регулярно и всесторонне обсуждает с противоположной стороной вопрос производства вагонов. "Метровагонмаш" старается использовать все возможности для своевременных поставок поездов".

Напомним, что указанные поезда должны были быть поставлены до 1 августа.