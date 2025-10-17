Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

Отношения между Азербайджаном и Великобританией в последние годы стремительно развиваются. В течение всего периода армяно-азербайджанского конфликта официальный Лондон неизменно выражал поддержку территориальной целостности Азербайджана, а британская компания BP продолжает играть важную роль в успешной реализации нефтяной стратегии страны и ее социально-экономическом развитии.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в интервью Report ответил на вопросы, касающиеся мирного процесса с Арменией, развития политических и экономических отношений между странами, а также образования и визовых вопросов.

– Как вы оцениваете мирный процесс между Азербайджаном и Арменией?

– Я нахожусь в Азербайджане более трех лет, и прогресс, достигнутый в последнее время в отношениях с Арменией, действительно впечатляет. В Абу-Даби и Вашингтоне были сделаны важные шаги. Парафирование мирного соглашения стало большим достижением, как и договоренности по транспортным коммуникациям. Конечно, мы хотели бы, чтобы мирный договор был подписан как можно скорее – это станет реальным сигналом об устойчивости мира. Но уже сейчас видно, что стороны добились серьезных результатов. Особое внимание уделяется вопросам связанности и тому, как Великобритания может поддержать это направление – будь то привлечение инвестиций в обновление железнодорожной сети в Нахчыване или другие смежные проекты. Впереди еще много шагов, но мы довольны достигнутым политическим прогрессом.

- Азербайджанское правительство придает особое значение развитию Среднего коридора и расширяет в этом направлении международное сотрудничество. Заинтересованы ли британские компании в использовании этого маршрута, и ведутся ли по этому поводу переговоры?

– Мы полностью поддерживаем политику правительства Азербайджана по диверсификации экономики, и видим ряд направлений, где есть значительные возможности для развития и сотрудничества - это "чистая энергия", инфраструктура и связность. Несколько месяцев назад мы подписали первое соглашение с британским экспортно-кредитным агентством (UK Export Finance), которое охватывает авиационный сектор. Мы также видим потенциал в железнодорожной, логистической отрасли и сфере "чистой энергии". Коммерческий интерес британских компаний достаточно высок.

– Год подходит к концу. Как бы вы оценили его в контексте политических и экономических отношений между нашими странами? Каковы приоритеты на следующий год?

– Как вам известно, в конце августа во время визита нашего министра по делам Европы Стивена Даути в Баку он договорился с господином президентом о повышении уровня отношений между нашими странами до стратегического партнерства. Это означает, что мы переходим к более новому и содержательному формату сотрудничества. На протяжении десятилетий наши отношения фактически носили стратегический характер, однако мы по-прежнему видим значительный потенциал для дальнейшего роста – особенно в сфере взаимной торговли и инвестиций. К примеру, мы с удовлетворением восприняли новость о том, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана инвестирует $66 млн (50 млн фунтов стерлингов - ред.) в аэропорт Гатвик в Великобритании. В области безопасности и обороны мы обсуждали снятие эмбарго на поставки вооружений, что позволит расширить оборонное сотрудничество и экспорт оборонной продукции. Большие перспективы сотрудничества также есть в сфере образования, инноваций и цифрового развития.

– Когда ожидается следующее заседание Межправительственной комиссии?

– Последнее заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания состоялось в апреле этого года, а следующее пройдет в 2026 году в Азербайджане. В августе также прошел Стратегический диалог между нашими министерствами иностранных дел. Это два ключевых формата межправительственного взаимодействия, и мы с нетерпением ждем будущих визитов на высоком уровне.

– Великобритания также поддерживает сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования. Как вы оцениваете это направление и планируются ли новые проекты в следующем году?

– British Council уже более 32 лет работает в Азербайджане и является одним из ключевых партнеров страны в сфере образования. Мы уделяем особое внимание подготовке преподавателей английского языка в различных регионах Азербайджана, повышению квалификации молодых исследователей, а также организации экзаменов - не только IELTS, но и профессиональных экзаменов по бухгалтерскому учету и праву. Все это открывает талантливым азербайджанцам доступ к широким карьерным возможностям.

Мы совместно с Министерством науки и образования разработали Стратегию преподавания английского языка и с нетерпением ждем ее реализации. Кроме того, нас интересует укрепление связей между университетами, особенно в области исследований и программ двойных дипломов - например, сотрудничество между Уорикским университетом и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности. И, конечно, мы очень рады росту числа талантливых азербайджанских студентов, обучающихся в Великобритании. Сотрудничество в сфере образования является многогранным и уже стало одним из ключевых направлений британско-азербайджанских отношений.

– Ведутся ли переговоры об упрощении визовых процедур или консульских услуг для граждан Азербайджана на фоне расширения сотрудничеств между нашими странами?

– Мы планируем провести консульские консультации в Лондоне в конце октября. Пока нет новых инициатив, однако мы всегда заинтересованы в получении обратной связи о том, как работает нынешний процесс. Количество заявлений на визы от граждан Азербайджана продолжает расти, и мы очень рады интересу азербайджанцев к Великобритании – будь то туризм, образование или бизнес.