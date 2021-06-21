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Посол: В Карабах дешевле ввозить строительные материалы из Ирана

Посол: В Карабах дешевле ввозить строительные материалы из Ирана Иранские компании готовы инвестировать сотни миллионов долларов США в восстановление в Карабахе.
Инфраструктура
21 июня 2021 г. 17:38
Посол: В Карабах дешевле ввозить строительные материалы из Ирана

Иранские компании готовы инвестировать сотни миллионов долларов США в восстановление в Карабахе.

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

"Мы придаем большое значение Карабаху и хотим превратить его в современный регион. Как мы уже сообщали ранее, Карабах - исламская земля, поэтому Иран был рядом с Азербайджаном во время первой и второй карабахских войнах. Мы очень хотим, чтобы эти земли были благоустроены. Крупные иранские компании хотят расширить свою экономическую деятельность на освобожденных от оккупации территориях. Иранские компании, занятые в инфраструктурных проектах, готовы и заинтересованы в участии в процессе восстановления", - отметил он.

"Иран находится очень близко к Карабахскому региону. Ввоз строительных материалов из нашей страны на освобожденные территории обойдется очень дешево. Иран готов экспортировать различные виды строительных камней, труб, керамических плит и прочих стройматериалов для восстановления Карабаха", - добавил посол.

Кроме того, по его словам, Иран готов оказать поддержку в разминировании Карабаха: "Иранские компании по разминированию территорий готовы помочь в соответствующих работах на освобожденных землях. Они выразили свое согласие на участие в процессе разминирования. В ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться".

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Версия на азербайджанском языке İran səfiri: "Ölkəmizdən Qarabağa tikinti materialı gətirmək ucuz olacaq"

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