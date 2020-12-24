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Посол Турции: Экспортные поезда будут курсировать по БТК дважды в месяц

Посол Турции: Экспортные поезда будут курсировать по БТК дважды в месяц По мере роста интереса к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), растет и активность Азербайджана в Китае
Инфраструктура
24 декабря 2020 г. 11:56
Посол Турции: Экспортные поезда будут курсировать по БТК дважды в месяц

По мере роста интереса к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), растет и активность Азербайджана в Китае.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил посол Турции в Китае Абдулгадир Эмин Онен.

"Второй поезд уже отбыл из Турции в Китай. В дальнейшем наши экспортные поезда будут курсировать по БТК дважды в месяц. Транспортировка продукции с запада на восток через Турцию расширяет разнообразие экспортной продукции. Вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы планируем еще больше расширить деятельность в этом направлении. Я надеюсь, что в ближайшие годы скорость БТК также увеличится”, - отметил он.

Напомним, что первый экспортный поезд из Стамбула в Китай отправился 4 декабря, а второй 20 декабря. Первый поезд уже прибыл в пункт назначения. Эти поезда в общей сложности преодолевают расстояние 8 693 километров, проезжая через два континента, два моря и 5 стран.

БТК был сдан в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия обеспечивает соединение железнодорожных сетей Азии и Европы, является кратчайшим путем между двумя континентами. БТК позволяет сократить время, затрачиваемое на перевозку грузов, более чем в 2 раза, облегчает выход на европейские и мировые рынки стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: “BTQ ilə ixrac qatarlarımız ayda iki dəfə hərəkət edəcək”

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