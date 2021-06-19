Посол: Строящийся Азербайджаном и Ираном мост занимает важное место в коридоре Север-Юг

Азербайджан и Иран подписали протокол о строительстве нового моста над рекой Астарачай на границе двух стран. Продолжается исполнение соглашения по строительству нового моста.

Азербайджан и Иран подписали протокол о строительстве нового моста над рекой Астарачай на границе двух стран. Продолжается исполнение соглашения по строительству нового моста.

Об этом Report сказал посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

По его словам, мост над рекой Астарачай будет построен совместно, его стоимость составит 4,7 млн евро.

"В рамках визита в Азербайджан министра дорог и градостроительства Ирана Мухаммеда Ислами был подписан протокол. Согласно договоренности между сторонами, мост должен быть построен в течение года. Этот мост – самая важная точка, объединяющая дорожные инфраструктуры Ирана и Азербайджана в транспортном коридоре Север-Юг. В настоящее время над рекой Астарачай пролегает железный мост. Этот мост был построен в период Второй мировой войны, но его недостаточно для грузообмена и транзита между двумя странами. Товарооборот между Ираном и Азербайджаном постепенно растет. Азербайджан и Иран играют большую роль в транспортном коридоре Север-Юг. С этой точки зрения имелась необходимость в строительстве нового моста", - сказал посол.

Он отметил, что основная цель – использование на более высоком уровне нескольких видов транспортной инфраструктуры между двумя странами, в том числе железнодорожной, автодорожной и морского транспорта.

"До президентских выборов в Иране мы захотели подытожить экономическую деятельность в период правления главы государства Хасана Роухани, и посмотреть на полученные результаты. В связи с этим вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев посетил Тегеран. В Тегеране был проведен ряд официальных встреч. Затем три иранских министра посетили Азербайджан", - напомнил посол.

Товарооборот между Ираном и Азербайджаном в январе-мае этого года на 27% вырос по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, составив 164 млн 429 тыс. долларов США. В торговом обороте экспорт Азербайджана снизился по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 35,4%, составив 8 млн 404 тыс. долларов США. Импорт из Ирана в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34%, до 155 млн 891 тыс. долларов США.