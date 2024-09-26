Посол Швеции в Азербайджане выступил на открытии конференции Nordic Talks в Баку

В Баку в кинотеатре "Низами" проходит конференция Nordic Talks, посвященная "зеленой модели" развития скандинавских стран.

В Баку в кинотеатре "Низами" проходит конференция Nordic Talks, посвященная "зеленой модели" развития скандинавских стран.

Как передает Report, на открытии мероприятия выступил посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон.

Он отметил, что скандинавские страны уже несколько десятилетий находятся в авангарде продвижения устойчивого развития как на национальном уровне, так и на международной арене.

Посол также сказал, что сегодняшнее мероприятие свидетельствует о растущем интересе к климатическим проблемам.

"Ваше присутствие здесь демонстрирует большой интерес в Азербайджане к теме устойчивого развития и вопросам, связанным с климатом", - подытожил он.

Проект Nordic Talks запущен при поддержке Совета министров Северных стран в сотрудничестве с Kitabıstan и посольствами четырех северных стран - Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции - в Азербайджане. Целью данного проекта является представление на конференциях, форумах и выставках стратегии, а также модели развития и опыта этих стран в решении глобальных проблем.