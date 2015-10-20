Посол: Румыния заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану посетил Бакинский международный морской торговый порт.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, посол провел встречу с генеральным директором порта Талехом Зиядовым.

На встрече Т.Зиядов подробно рассказал о перспективах развития порта. Он отметил, что Азербайджан становится важным транспортным хабом.

В свою очередь, Д.К.Чобану подчеркнул, что Румыния заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в области транспорта. Посол подчеркнул возможности, которые могут быть созданы в рамках реализации проекта транспортного коридора между Черным и Каспийским морями.