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    Посол: Румыния заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта

    Посол Румынии в Азербайджане посетил Бакинский международный морской торговый порт

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану посетил Бакинский международный морской торговый порт.

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, посол провел встречу с генеральным директором порта Талехом Зиядовым.

    На встрече Т.Зиядов подробно рассказал о перспективах развития порта. Он отметил, что Азербайджан становится важным транспортным хабом.

    В свою очередь, Д.К.Чобану подчеркнул, что Румыния заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в области транспорта. Посол подчеркнул возможности, которые могут быть созданы в рамках реализации проекта транспортного коридора между Черным и Каспийским морями.

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