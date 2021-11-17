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Посол: Диверсификация транспортных путей Азербайджана и РФ - новые возможности для бизнеса

Посол: Диверсификация транспортных путей Азербайджана и РФ - новые возможности для бизнеса Транспортные системы Азербайджана и России все больше диверсифицируются, открывая новые возможности для ведения совместного бизнеса.
Инфраструктура
17 ноября 2021 г. 10:40
Посол: Диверсификация транспортных путей Азербайджана и РФ - новые возможности для бизнеса

Транспортные системы Азербайджана и России все больше диверсифицируются, открывая новые возможности для ведения совместного бизнеса.

Как сообщает Report об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

По его словам, это вторая деловая миссия российских компаний в Азербайджан за год, а численность делегаций раз от раза растет.

Посол России отметил, что отношения двух стран характеризуются высоким уровнем политических и экономических связей, тон которым задают президенты двух стран: "У двух стран очень хорошие экономические показатели, хоть пандемия и "подрезала" их, - товарооборот вышел на допандемийный уровень".

"Товарооборот, в основном, осуществляется на позициях ненефтяного сектора", - добавил М. Бочарников, отметив, что это открывает новые возможности.

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Версия на английском языке Envoy: Diversification of Azerbaijani & Russian transport systems - new business opportunities

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