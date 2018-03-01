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    Посол: Пакистан рассматривает возможность присоединения к транспортному коридору "Север-Юг"

    Соответствующее предложение поступило из Азербайджана© Report/ Firi Salim

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В ходе своего официального визита в Пакистан в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил этой стране присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг".

    Об этом Report сообщил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

    По его словам, сейчас его страна рассматривает это предложение.

    «Считаю, что Пакистан захочет присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг", но для этого следует провести переговоры. Коридор "Север-Юг" имеет особое значение с позиции развития торговли, связей, туризма. Предложение поступило из Азербайджана и направлено в различные министерства. Сейчас оно рассматривается", - добавил посол.

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