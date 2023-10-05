Посол: Надеюсь на расширение сотрудничества между Азербайджаном и Японией в строительном секторе

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада выразил надежду на расширение сотрудничества между двумя странами в строительном секторе.

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада выразил надежду на расширение сотрудничества между двумя странами в строительном секторе.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил на конференции "Архитектурное наследие: современные и будущие тенденции", проведенной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация производителей строительных материалов" по случаю Всемирного дня архитектуры.

Он отметил, что между Азербайджаном и Японией существует обширное сотрудничество по ряду областей.

"В Японии часто происходят землетрясения, поэтому в области строительства применяются современные технологии. Сегодня здесь представлен японский опыт. Я надеюсь, что по итогам мероприятия будет налажено сотрудничество между компаниями и будут развиваться деловые отношения. Мы поддерживаем это сотрудничество", - сказал посол.

В конференции принимают участие представители строительных компаний двух стран.