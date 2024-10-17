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Посол Латвии: Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше

Посол Латвии: Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше.
Инфраструктура
17 октября 2024 г. 11:06
Посол Латвии: Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше

Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя на форуме B2B на тему "Зеленые технологии и устойчивое развитие" в Баку.

"Сегодня мы вновь подтверждаем суверенитет Азербайджана. Желаем вашей стране успехов в восстановлении Карабаха. Уверен, что Азербайджан сделает этот регион еще краше", - отметил он.

Посол также затронул тему двусторонних отношений, подчеркнув, что его страна имеет прекрасные и дружеские связи с Азербайджаном. Дипломат выразил надежду на скорый визит президента Латвии в Азербайджан и на визит президента Азербайджана в Латвию. По его словам, эти визиты будут иметь огромное значение для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

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Версия на английском языке Latvian Envoy: Azerbaijan to make Karabakh region even more beautiful
Версия на азербайджанском языке Latviya səfiri: “Azərbaycan Qarabağ regionunu daha da gözəlləşdirəcək”

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