Посол Латвии: Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше

Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше.

Азербайджан сделает Карабахский регион еще краше.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя на форуме B2B на тему "Зеленые технологии и устойчивое развитие" в Баку.

"Сегодня мы вновь подтверждаем суверенитет Азербайджана. Желаем вашей стране успехов в восстановлении Карабаха. Уверен, что Азербайджан сделает этот регион еще краше", - отметил он.

Посол также затронул тему двусторонних отношений, подчеркнув, что его страна имеет прекрасные и дружеские связи с Азербайджаном. Дипломат выразил надежду на скорый визит президента Латвии в Азербайджан и на визит президента Азербайджана в Латвию. По его словам, эти визиты будут иметь огромное значение для дальнейшего укрепления двусторонних связей.