Посол Кыргызстана: Планируется начать строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который дополнит Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая дополнит Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Как передает Report, об этом сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев в ходе встречи в Центре экономических реформ и коммуникаций.

“В ближайшее время мы планируем приступить к практической реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Этот проект дополнит железнодорожное и автодорожное сообщение для Транскаспийского международного транспортного маршрута, ускорив доставку грузов в западные страны”, - сказал он.

Посол добавил, что государствам необходимо еще теснее сотрудничать для расширения торговых отношений в рамках Организации тюркских государств и найти новые цепочки поставок, чтобы увеличить экспорт и импорт.

В целом, отметил он, в последние годы в Кыргызстане делается все необходимое для комфортного ведения и развития бизнеса. Так, по его словам, среди преимуществ инвестирования в Кыргызстан: либеральные законы, низкие налоговые ставки, квалифицированная рабочая сила, дешевая электроэнергия и другие.