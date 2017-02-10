Посол Ирана: Проект "Север-Юг" позволит Азербайджану полноценно использовать свои транзитные возможности

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Воплощение в жизнь транспортного проекта "Север-Юг" принесет прибыль всем сторонам.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Ирана в России Мехди Санаи на презентации проекта "Каспийский транспортно-логистический и морской индустриальный комплекс".

По его словам, данный проект позволит Дагестану и Азербайджану полноценно использовать свои транзитные возможности: "Проект приблизит Россию на несколько тысяч километров к Югу. Плюсы есть тут не только для России и Ирана, но и для Индии, а также стран Средиземноморья и Персидского залива".

По словам М. Санаи, в настоящее время Иран достраивает железную дорогу Решт-Астара: "Мы также достраиваем нашу железную дорогу, которая соединит иранскую Астару с азербайджанской Астарой. Когда этот путь будет усовершенствован, можно говорить о том, что по всему маршруту можно возить груз по железной дороге в Россию".

Отметим, на мероприятии также участвовали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и представители железнодорожных управлений Азербайджана, России и Ирана.