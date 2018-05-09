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    Посол Ирана: В Баку ведутся переговоры между портами Амирабад и Алят

    © Report

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Обсуждаются связи между азербайджанскими и иранскими портами".

    Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

    По его словам, в рамках проходящей сегодня в Баку Всемирной конференции по портам ведутся переговоры относительно расширения связей между иранским портом Амирабад и азербайджанским портом Алят:

    "В ходе переговоров обсуждаются и грузовая, и другие сферы".

    Посол подчеркнул особую значимость мероприятия и отметил, что оно внесет вклад в сотрудничество в данной сфере.

    Дж.Джахагирзаде отметил, что 12 мая в иранской Астаре состоится мероприятие в связи с транспортным коридором "Север-Юг", азербайджанскую сторону будет представлять председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

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