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Посол Ирана: Есть подвижки по проекту железнодорожного участка Решт-Астара

Посол Ирана: Есть подвижки по проекту железнодорожного участка Решт-Астара Москва и Тегеран продвигаются вперед в работе над железнодорожным участком Решт-Астара, обе страны проявили серьезность в этом вопросе.
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 13:57
Посол Ирана: Есть подвижки по проекту железнодорожного участка Решт-Астара

Москва и Тегеран продвигаются вперед в работе над железнодорожным участком Решт-Астара, обе страны проявили серьезность в этом вопросе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали в кулуарах на Втором международном алтайском форуме.

"Соглашение было подписано в присутствии двух президентов, и сейчас министерства транспорта наших двух государств занимаются как раз подготовкой для того, чтобы перевести соглашение в практическую, исполнительную плоскость. Мы думаем, что обе страны в этом вопросе проявили свою серьезность, и продвигаемся вперед. Каких-то особых проблем на этом пути нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как идет работа над участком Решт-Астара.

17 мая 2023 года представители двух стран - министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш подписали соглашение о совместном создании этого участка. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Протяженность линии Решт-Астара составит 162 км. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг, что позволит повысить экономическую эффективность западного маршрута.

Международный алтайский форум проходит в республике Алтай во второй раз. В этом году он получил статус постоянно действующего. Площадкой для проведения форума стал агропарк "Амза". На мероприятии представители Госдумы и госкомиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также делегаты из Ирана, Таджикистана, Монголии и Киргизии обсудят роль Алтая в евразийской интеграции

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