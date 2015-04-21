Посол: Иран ищет инвестиции для строительства железной дороги Решт-Астара

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Иранская сторона в настоящее время занимается вопросом привлечения инвестиций для строительства железной дороги Решт-Астара".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

Он отметил, что этот вопрос является важным для всех стран, которые участвуют в этом проекте. Он позволит открыть коридор между севером и югом: "Верим, что этот вопрос найдет решение в ближайшее время".

Говоря о строительстве моста на границе между Ираном и Азербайджаном в Астаре, М.Пакайин отметил, что между сторонами достигнуто соглашение по этому вопросу.