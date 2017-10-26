Посол: Грузопоток Европы через Азербайджан и Казахстан увеличится в разы

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Казахстан и Азербайджан придают особое значение развитию и модернизации своего транзитно-транспортного потенциала. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

По данным посольства, за 9 месяцев текущего года объемы перевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном составили около 1,5 млн тонн грузов, что на 146% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На 744,9 тыс. тонн или на 269% увеличились перевозки в экспортном сообщении через Азербайджан за счет роста погрузки нефтепродуктов. Импорт из/через Азербайджан в Казахстан вырос на 106,7 тыс. тонн или на 58% за счет роста перевозок сахарной продукции, химикатов и соды, кондитерских изделий. Транзитные перевозки через территорию Казахстана выросли на 5,4 тыс. тонн или на 25%.

"По прогнозным оценкам, до 2020 года грузоперевозки по направлению Восток – Запад увеличатся в пять раз и 1,3 млн контейнеров со стороны Китая будут отправляться на Запад, из которых 300 тыс. контейнеров будут транспортироваться по Кавказскому маршруту. В разы увеличится грузопоток Европы через Азербайджан и Казахстан в страны Центральной Азии и Китай, а также поток китайских товаров через Казахстан и Азербайджан в Европу. Таким образом, в скором будущем Казахстан и Азербайджан станут "транзитным хабом" для грузоперевозок между Европой и Азией", - заявил посол.