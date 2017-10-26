 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Грузопоток Европы через Азербайджан и Казахстан увеличится в разы

    Казахстан и Азербайджан станут транзитным хабом для грузоперевозок между Европой и Азией
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Казахстан и Азербайджан придают особое значение развитию и модернизации своего транзитно-транспортного потенциала. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня в ходе брифинга  посол  Казахстана в Азербайджане  Бейбит Исабаев.

    По данным посольства, за 9 месяцев текущего года объемы перевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном составили около 1,5 млн тонн грузов, что на 146% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

    На 744,9 тыс. тонн или на 269% увеличились перевозки в экспортном сообщении через Азербайджан за счет роста погрузки нефтепродуктов. Импорт из/через Азербайджан в Казахстан вырос на 106,7 тыс. тонн или на 58% за счет роста перевозок сахарной продукции, химикатов и соды, кондитерских изделий. Транзитные перевозки через территорию Казахстана выросли на 5,4 тыс. тонн или на 25%.

    "По прогнозным оценкам, до 2020 года грузоперевозки по направлению Восток – Запад увеличатся в пять раз и 1,3 млн контейнеров со стороны Китая будут отправляться на Запад, из которых 300 тыс. контейнеров будут транспортироваться по Кавказскому маршруту. В разы увеличится грузопоток Европы через Азербайджан и Казахстан в страны Центральной Азии и Китай, а также поток китайских товаров через Казахстан и Азербайджан в Европу. Таким образом, в скором будущем Казахстан и Азербайджан станут "транзитным хабом" для грузоперевозок между Европой и Азией", - заявил посол.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi