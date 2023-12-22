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Посол ЕС: Баку на время проведения WUF13 станет центром мировой политики городского развития

Посол ЕС: Баку на время проведения WUF13 станет центром мировой политики городского развития Баку на время проведения 13-ой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) станет центром политики городского развития в глобальном масштабе.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 16:48
Посол ЕС: Баку на время проведения WUF13 станет центром мировой политики городского развития

Баку на время проведения 13-ой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) станет центром политики городского развития в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко написал в социальной сети "X".

"Поздравляем Азербайджан с проведением WUF13 в 2026 году в Баку. Этот прекрасный город станет центром политики городского развития в глобальном масштабе, продвигаемой Программой поселений ООН (UN-HABITAT). Наилучшие пожелания успеха!", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке EU envoy: Baku to become center of global urban development policy during WUF13

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