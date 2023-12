Посол ЕС: Баку на время проведения WUF13 станет центром мировой политики городского развития

Баку на время проведения 13-ой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) станет центром политики городского развития в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко написал в социальной сети "X".

"Поздравляем Азербайджан с проведением WUF13 в 2026 году в Баку. Этот прекрасный город станет центром политики городского развития в глобальном масштабе, продвигаемой Программой поселений ООН (UN-HABITAT). Наилучшие пожелания успеха!", - говорится в публикации.