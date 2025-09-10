ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Посол Бельгии: Соглашение между Азербайджаном, Арменией и США укрепит потенциал Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 10:55
    Посол Бельгии: Соглашение между Азербайджаном, Арменией и США укрепит потенциал Среднего коридора

    Стратегическое значение Среднего коридора, соединяющего Европу с Центральной Азией и далее, стремительно растет. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон (Jyulen de Frepon) на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

    "Средний коридор стал жизненно важной альтернативой традиционным маршрутам. Объемы грузоперевозок по этому коридору выросли более чем на 60% в прошлом году, а контейнерные перевозки, по прогнозам, утроятся к 2030 году. Недавнее соглашение между Азербайджаном, Арменией и США, которое мы приветствовали, только укрепляет этот потенциал", - заявил посол. 

    Однако, по его словам,  вместе с возможностями приходят и вызовы: инфраструктурные узкие места, фрагментированные правовые рамки и геополитическая нестабильность в более широком регионе продолжают испытывать на прочность региональные цепочки поставок. 

    "ЕС признал эти вызовы и ответил новой стратегией для Черноморского региона. Ключевым элементом этой стратегии является повестка дня по развитию связей, которая направлена на создание транспортных, энергетических и цифровых коридоров, соединяющих Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией", - добавил Ж. Фрепон. 

    По словам дипломата, речь идет не только об инфраструктуре. 

    "Речь идет о создании стабильного, безопасного и процветающего региона через инклюзивное партнерство и умные инвестиции. Бельгия, как страна-основатель Европейского союза и как глобальный логистический центр, хорошо позиционирована, чтобы внести свой вклад в эти проекты. Наши порты - Антверпен, Брюгге, а также внутренние порты Гента и Льежа - входят в число крупнейших в Европе. Бельгийские компании и эксперты обладают мировым опытом в области мультимодальных перевозок, цифровых платформ и зеленой логистики. Я призываю региональных участников, местные компании исследовать возможности партнерства с бельгийскими компаниями не только ради их технической экспертизы, но и ради нашей приверженности надежности, устойчивости и долгосрочному сотрудничеству. Мы верим, что через такие стратегические партнерства этот регион сможет стать глобальным центром и краеугольным камнем мировой торговли", - заявил посол.

