Посол: Беларусь заинтересована в присоединении к БТК и проекту Север-Юг

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Мы провели серию переговоров по подключению белорусской железной дороги к проекту Север-Юг. Мы также заинтересованы к подключению к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК)".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

"Это было бы очень позитивно и для Азербайджана. Азербайджан превращается в серьезный хаб. Беларусь, являющаяся хабом в европейском направлении, также заинтересована развивать сотрудничество в этом направлении", - заявил посол.

По словам посла, в рамках Великого транспортного пути – Великий Шелковый Путь – через Беларусь прошло три тысячи контейнерных поездов, в следующем году намерены увеличить это количество в 1,5 раза.

По его словам, Беларусь осуществляет поставки своей продукции в Иран посредством Каспийского моря, однако с учетом подключения к проекту Север-Юг теперь возможно осуществление поставок по железной дороге.