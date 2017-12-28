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    Посол: Беларусь заинтересована в присоединении к БТК и проекту Север-Юг

    Геннадий Ахрамович: Азербайджан превращается в серьезный хаб
    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Мы провели серию переговоров по подключению белорусской железной дороги к проекту Север-Юг. Мы также заинтересованы к подключению к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК)".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции. 

    "Это было бы очень позитивно и для Азербайджана. Азербайджан превращается в серьезный хаб. Беларусь, являющаяся хабом в европейском направлении, также заинтересована развивать сотрудничество в этом направлении", - заявил посол.

    По словам посла, в рамках Великого транспортного пути – Великий Шелковый Путь – через Беларусь прошло три тысячи контейнерных поездов, в следующем году намерены увеличить это количество в 1,5 раза.

    По его словам, Беларусь осуществляет поставки своей продукции в Иран посредством Каспийского моря, однако с учетом подключения к проекту Север-Юг теперь возможно осуществление поставок по железной дороге.

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