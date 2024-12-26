Посол Азербайджана в РФ оценил перспективы грузопотока по МТК Север-Юг

Поток грузов через западную ветвь международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, которая обеспечит прямые перевозки между Россией, Азербайджаном и Ираном, в перспективе можно довести до 30 млн тонн при начальных объемах 5 млн тонн и не менее 15 млн

Поток грузов через западную ветвь международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, которая обеспечит прямые перевозки между Россией, Азербайджаном и Ираном, в перспективе можно довести до 30 млн тонн при начальных объемах 5 млн тонн и не менее 15 млн тонн в год в рамках второго этапа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев на встрече с представителями СМИ Санкт-Петербурга, которая была приурочена к неформальному саммиту СНГ в Ленинградской области.

"Соглашение о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по МТК Север-Юг, которое мы недавно подписали с российской стороной, - это историческое соглашение. Оно определяет условия сотрудничества двух стран по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок. Его целью является повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута МТК Север-Юг", - сказал он.

По его словам, в соответствии с соглашением, азербайджанская сторона обеспечит модернизацию своей железнодорожной инфраструктуры и пропускную способность железнодорожных пограничных переходов для первого этапа в сроки не позднее 31 декабря 2027 года.

"По завершении этих работ российская [сторона] должна обеспечить предъявление грузов к транзитной перевозке в Иран в объеме не менее 5 млн тонн. При заинтересованном подходе всех сторон объем перевозок грузов можно довести до 15 млн тонн и даже до 30 млн тонн, а это гарантия того, что проект станет сильным фактором региональной кооперации, сотрудничества и стабильности", - сказал Мустафаев.

В декабре правительство РФ одобрило проект соглашения между Москвой и Баку о совместном развитии транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг. В документе указано, что цель соглашения заключается в "повышении эффективности транспортных связей и увеличении потенциала западного маршрута МТК Север-Юг".

РФ и Азербайджан будут обеспечивать свободное перемещение грузов по своим территориям при транзитных перевозках с учетом требований документа и законодательства двух стран. Документ также устанавливает гарантированный объем грузов, который должен быть перевезен из России в Азербайджан ежегодно после обновления железнодорожной инфраструктуры. С 1 января 2028 года он составит минимум 5 млн тонн, а после принятия соответствующего решения вырастет до 15 млн тонн каждый год.