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Посол Азербайджана: Перевозки по западному маршруту "Север-Юг" выросли

Посол Азербайджана: Перевозки по западному маршруту "Север-Юг" выросли Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящему через Азербайджан, за 11 месяцев 2024 года увеличились на 31%.
Инфраструктура
21 декабря 2024 г. 16:03
Посол Азербайджана: Перевозки по западному маршруту Север-Юг выросли

Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящему через Азербайджан, за 11 месяцев 2024 года увеличились на 31%.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

"За 11 месяцев текущего года по западному маршруту "Север-Юг" было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Мустафаев, добавив, что это не предел.

При этом объем грузоперевозок не уточняется.

Дипломат напомнил, что в Азербайджане полностью реализованы и успешно функционируют железнодорожный и автомобильный сегменты транспортного коридора "Север-Юг".

"Азербайджан со своей стороны принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры", - отметил Мустафаев.

Он напомнил, что в рамках плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024-2026 годы, утвержденного в 2023 году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.

Западный маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг" - это железнодорожное направление от железнодорожных станций на территории России через пограничные станции в Азербайджане Ялама и Астара к пограничной станции Астара (Иран), а также обратное направление. Восточный маршрут проходит из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.

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