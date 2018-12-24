Посол: Азербайджан и Россия намерены развивать транспортное сотрудничество на Каспии

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия намерены развивать транспортное сотрудничество и морской туризм на Каспии.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

Комментируя подписание главами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в августе в Астане посол России расценил это как "историческое событие".

"Мне приятно, что и в Азербайджане это событие также оценивается, как одно из важнейших в политической сфере на этот год", - отметил М.Бочарников.

"У нас начинается период, когда помимо разработки некоторых положений (Конвенции - ред.), еще не финализированных разграничений участков на Каспийском море - но это не касается России и Азербайджана, а других стран, - будет осуществляться и непосредственно работа по сотрудничеству. Например, в такой сфере, как безопасность судоходства на море, сохранение биологических ресурсов Каспия и другие", - подчеркнул посол.

По его словам, Россия и Азербайджан намерены расширять транспортное сотрудничество в акватории Каспия.

"Россия и Азербайджан конкретно задумались над тем, чтобы создать транспортную морскую линию на Каспии между портом Оля и портом в Азербайджане. Также планируем развитие морского туризма на Каспии", - добавил российский дипломат.