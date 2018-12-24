Посол: Азербайджан и Россия намерены развивать транспортное сотрудничество на Каспии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия намерены развивать транспортное сотрудничество и морской туризм на Каспии.
Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.
Комментируя подписание главами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в августе в Астане посол России расценил это как "историческое событие".
"Мне приятно, что и в Азербайджане это событие также оценивается, как одно из важнейших в политической сфере на этот год", - отметил М.Бочарников.
"У нас начинается период, когда помимо разработки некоторых положений (Конвенции - ред.), еще не финализированных разграничений участков на Каспийском море - но это не касается России и Азербайджана, а других стран, - будет осуществляться и непосредственно работа по сотрудничеству. Например, в такой сфере, как безопасность судоходства на море, сохранение биологических ресурсов Каспия и другие", - подчеркнул посол.
По его словам, Россия и Азербайджан намерены расширять транспортное сотрудничество в акватории Каспия.
"Россия и Азербайджан конкретно задумались над тем, чтобы создать транспортную морскую линию на Каспии между портом Оля и портом в Азербайджане. Также планируем развитие морского туризма на Каспии", - добавил российский дипломат.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости