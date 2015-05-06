​После ремонта открыт участок дороги от Локбатанского круга к городу

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Завершились ремонтно-строительные работы, проводимые на участке дороги длиной 14 км 1-й Бакинской кольцевой дороги в направлении от Локбатанского круга к городу. Полностью отремонтированная дорога передана в пользование водителей.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Отметим, что ремонтно-строительные работы на данном участке дороги начались в марте этого года. Во время ремонта поврежденные участки дороги были раскопаны и положены новые дорожные полотна. На участке в 4 тыс. кубометров проведены земляные работы, на отрезке в 210 тыс. кв. метров заменено асфальто-бетонное покрытие.

Заменены поврежденные и кривые балки, промаркированы линии, проведены работы по разметке "Полосы игр" и установлены дорожные знаки.

Кроме того, благоустроены края дорог и разделительных полос, осуществлены работы по озеленению участков.