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После капитального ремонта судно "Махмуд Рахимов" возвращено в эксплуатацию

После капитального ремонта судно "Махмуд Рахимов" возвращено в эксплуатацию Завершен капитальный ремонт универсального сухогрузного судна "Махмуд Рахимов", принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
21 декабря 2021 г. 16:13
После капитального ремонта судно Махмуд Рахимов возвращено в эксплуатацию

Завершен капитальный ремонт универсального сухогрузного судна "Махмуд Рахимов", принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы осуществлены своевременно на Судоремонтно-строительном заводе "Зых".

Согласно плану осуществлен ремонт главного и вспомогательного двигателей судна, механизмов (насосов), воздушных компрессоров. В то же время, на судне произведена установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Помимо этого, подводная и надводная часть судна были полностью очищены и покрашены. Жилые и служебные помещения отремонтированы по современным стандартам и оснащены новым оборудованием и мебелью.

После завершения ремонта судно успешно прошло соответствующую проверку и вновь привлечено к грузоперевозкам. Судно уже отправилось в первое плавание и в данный момент плывет из туркменского порта Бекташ в порт Говсан.

Следует отметить, что длина судна "Махмуд Рахимов" составляет 117,5 метров, ширина – 16,5 метров, а грузоподъемность – 4 100 тонн.

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Версия на азербайджанском языке ASCO “Mahmud Rəhimov” gəmisini əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarıb

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