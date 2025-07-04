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Посетителей "Летнего музыкального концерта" будут перевозить специальные автобусы

Посетителей "Летнего музыкального концерта" будут перевозить специальные автобусы Посетителей "Летнего музыкального концерта" будут перевозить специальные автобусы
Инфраструктура
4 июля 2025 г. 16:52
Посетителей Летнего музыкального концерта будут перевозить специальные автобусы

Для обеспечения комфортного и безопасного передвижения участников "Летнего музыкального концерта", который состоится завтра в Sea Breeze, а также для предотвращения возможных заторов на дорогах, выделены специальные автобусы.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Посетители будут бесплатно перевозиться с 16:30 до 20:00 из Транспортного обменного центра ("Поселок атлетов") у северного выхода станции метро "Короглу" в Sea Breeze, а с 23:30 до 01:00 - в обратном направлении.

Учитывая ограниченное число парковочных мест в Sea Breeze и окрестностях, гостям мероприятия рекомендуется совершать поездки не на личных автомобилях, а на автобусах.

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Версия на азербайджанском языке “Yay musiqi konserti”nin ziyarətçiləri xüsusi avtobuslarla daşınacaq

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