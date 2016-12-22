Поселок Маштага станет "Тихим городом"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский поселок Маштага планируется превратить в "Тихий город" (Slow City).

Как сообщает Report, эта концепция отражена в проекте северного планирования Генерального плана землепользования и зонирования Баку, представленного сегодня общественности Бакинским государственным проектным институтом.

Проект также предусматривает создание в поселке рынка сельхозпродукции, строительство второй кольцевой дороги, соединенной с трассой Баку-Сумгайыт, а также открытие рынка и предприятий по снабжению для тепличных хозяйств, которые планируется создать в поселке Ашагы-Гюздяк на западе Баку.