Прикаспийские порты Туркменбаши, Баку, Актау и Курык планируют создать цифровую платформу

Прикаспийские порты городов Туркменбаши, Баку, Актау и Курык планируют создать цифровую платформу для облегчения обмена информацией между собой.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Международном морском порту города Туркменбаши 28-29 января в рамках проекта ОБСЕ "Содействие развитию зеленых портов в регионе Каспийского моря" встречи, посвященной успешному продвижению и укреплению дружественных связей Прикаспия.

"Подобные встречи и семинары в ведущих международных «зеленых» портах с привлечением экспертов и участием делегаций прикаспийских стран помогают понять, как наилучшим образом использовать цифровизацию для упрощения в сфере торговли, транспорта, документооборота. Сотрудничество Международного морского порта Туркменбаши с ОБСЕ, а также с портами Каспийского региона – один из важных шагов в управлении дальнейшей охраной окружающей среды и ускорении такого эффективного и своевременного обмена данными в Каспийском регионе", говорится в сообщении.

На форуме были обсуждены дальнейшие шаги по внедрению энергоэффективности и упрощению процедур торговли в портовых операциях, а также состоялся обмен мнениями по устойчивой торговле в Каспийском регионе в будущем и роли детализации в качестве инструмента содействия торговле.

Как отмечается в сообщении, посредством этого инновационного флагманского проекта ОБСЕ вносит вклад в укрепление региональной устойчивости в сферах связи, безопасности и экономического роста, путем внедрения единой цифровой платформы в Каспийском регионе.

Напомним, что проект «Содействие развитию зеленых портов в регионе Каспийского моря» стартовал в 2019 году в виде серий мероприятий, связанных единой тематикой вопросов Каспийского региона в Туркменистане, Азербайджане, Казахстане.