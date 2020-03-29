Азербайджан может увеличить транзит грузов через порт Поти

Компания APM Terminals Poti, владеющая Потийским портом, получила разрешение на землепользование, что является начальным этапом трехступенчатой процедуры получения разрешения на строительство глубоководной пристани.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении компании.

Компания хочет расширить морскую пристань в Поти, чтобы у Грузии были современные логистические ворота, которые будут обслуживать корабли типа Panamax.

Для начала строительства, компания должна пройти еще два этапа. Вторая ступень – изучение воздействия проекта на окружающую среду и разработка детальной документации, что также требует тесного сотрудничества с правительством, чтобы проект осуществился своевременно», - отмечается в заявлении.

Заключительный этап – поиск оптимальных путей строительства, переход к этапу эксплуатации в пользу логистических компаний и цепочки поставки грузов.

«В условиях существующего кризиса на национальном и международном уровнях, очень позитивным и обнадеживающим фактом является, то что правительство решительно поддерживает расширение морского порта Поти и его роль в развитии экономики страны и региона. Существующая пандемия мирового масштаба может помешать мобилизации рабочей силы и техники, поэтому мы должны работать вместе ускоренными темпами», — заявили в компании.

Весь проект APM Terminals Poti планирует осуществить за 24-30 месяцев. Он будет состоять из двух фаз.

Первая фаза предполагает строительство мола длиной 1,7 тысячи метров и устройство многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что даст возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.

Вторая фаза предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU.

Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана.

По словам главы Минэкономики Натии Турнава, правительство Грузии приветствует все крупные инвестиционные проекты, особенно сейчас, когда каждая новая инвестиция и новый занятый человек ценны.

«Стоит приветствовать, что на фоне острого экономического кризиса, вызванного в мире пандемией коронавируса, APM Terminals вновь решительно сохраняет желание осуществления более 300 миллионной инвестиции в Грузии, расширения порта Поти и строительства новой мощности», — заявила Н.Туранва журналистам.

По словам министра, это практически портовая инфраструктура с дополнительной пропускной способностью в 10 миллионов тонн и до 1 тысячи занятых людей. Что крайне важно для страны, столкнувшейся перед вызовом коронавируса.

«Поэтому, после детального изучения и экспертизы представленных документов, мы выдали разрешение на землепользование. Разумеется, это не окончательное разрешение и впереди нужно пройти комплексный процесс. Нужно уточнить детали проекта, структуру, нужно подготовить оценку воздействия на окружающую среду. Но мы надеемся, что проект будет своевременно реализован. И что самое главное, люди будут трудоустроены», — сказала Н.Турнава.

По ее словам, у правительства Грузии большие планы на черноморском побережье. В том числе, приоритетом под номером один остается строительство глубоководного порта Анаклия.

Этот проект власти страны всегда называли стратегически важным. Решение о его строительстве было принято для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту «Нового Шелкового пути», который должен соединить Восток и Запад.

На данный момент все строительные работы приостановлены. Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с «Консорциумом развития Анаклия», который должен был построить первый глубоководный порт на западе страны, 9 января, после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками. Теперь власти готовят новый конкурс на выражение интересов.

В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.