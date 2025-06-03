Порт Баку: Скорость обработки контейнерных грузов составляет 15-20 часов

16:03

Контейнерные грузы в порту Баку обрабатываются в среднем за 15-20 часов, тогда как протокол отводит на это максимум 30 часов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Худаяр Гасанли в ходе панельной дискуссии "Цифровизация железнодорожного транспорта", организованной в рамках 22-й Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики в Баку.

Он отметил, что Бакинский порт имеет определенный потенциал перевалки грузов и установленную операционную систему: "По сравнению с портами Средней Азии у нас частота перевалки грузов выше. Перевалка контейнеров регулируется протоколом и осуществляется в точно установленное время. Например, согласно протоколу по Среднему коридору, порты должны загружать и разгружать контейнерное судно максимум за 30 часов. В 2024 году в Бакинском порту этот показатель в среднем составил 15-20 часов. Это свидетельствует о достаточно высокой скорости".

Х.Гасанли добавил, что основной вопрос не только в скорости, но и в возможностях приема растущих объемов грузов: "В настоящее время в Бакинском порту существует один причал, выделенный для контейнеров. Однако перевалка контейнеров возможна и через другие причалы. Кроме того, для тяжелых грузов приобретено и применяется новое оборудование".

Он подчеркнул, что в настоящее время порт может осуществлять перевалку контейнерных грузов посредством 3 причалов: "Хотя по стандартному проекту годовой объем перевалки контейнеров в порту составляет 100 тысяч TEU, сейчас эта цифра оценивается выше 150 тысяч TEU. В этих расчетах учтены также погодные условия и другие чрезвычайные ситуации".