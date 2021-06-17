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Порт Актау увеличил перевалку грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту

Порт Актау увеличил перевалку грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту По Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевалено было 3 тыс. 495 ДФЭ (на 7% больше, чем за 3 месяца 2020 г.)
Инфраструктура
17 июня 2021 г. 19:10
Порт Актау увеличил перевалку грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту

В январе-марте 2021 года через казахстанские каспийские порты Курык и Актау перевалено 195,1 тыс. тонн грузов и 908 тыс. тонн соответственно.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу морских портов.

За аналогичный период 2019 года через морской порт Курык было перевалено 368,9 тыс. тонн грузов, через Актау – 960 тыс. тонн. Таким образом, в I квартале 2021 года объем переваленных грузов через порт Курык сократился в 1,9 раза, а через Актау – на 5%.

В отчетном периоде через морской порт Курык перевалено металлов более 15 тыс. тонн, что меньше объемов за 3 месяца 2020 года в 2,6 раза, объем перевалки химикатов составил более 12 тыс. тонн (сокращение в 7 раз), прочие грузы – более 80 тыс. тонн (сокращение в 2,3 раза). Перевалка нефти и нефтепродуктов за январь-март 2021 года, напротив, возросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 442 тонны, а перевалка колесной техники превысила 86 тыс. тонн (больше в 1,5 раза).

По данным пресс-службы, объем перевалки через порт Курык за 5 месяцев 2021 года составил 318 тыс. тонн.

За три месяца 2019 года через порт Актау перевалено металлов 7 тыс. тонн, что в 2 раза больше объемов за аналогичный период прошлого года, объем перевалки нефти составил 557 тыс. тонн, что практически на уровне показателей 2020 года. Перевалка зерна составила 209 тыс. тонн и сократилась на 18% к факту 2020 года из-за снижения покупательской способности иранских зерновых трейдеров. Объем прочих грузов составил 135 тыс. тонн и сократился на 2% к факту аналогичного периода 2020 года.

По сообщению пресс-службы порта Актау, перевалка контейнеров по всем направлениям в I квартале 2021 года составила 6 тыс. 540 ДФЭ, что на 41% больше к факту прошлого года. Из общего объема по Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевалено было 3 тыс. 495 ДФЭ (на 7% больше, чем за 3 месяца 2020 г.), а по маршруту Китай – Иран – Китай перевалка портом Актау не осуществлялась.

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