Порт Актау сменил статус

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Морской торговый порт Актау лишили международного статуса.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, решение было принято 3 сентября.

Правительство Казахстана постановило переименовать Актауский международный морской торговый порт в Актауский морской торговый порт.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что лишение его международного статуса позволит снять ограничение на приватизацию порта.