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    Порт Актау сменил статус

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Морской торговый порт Актау лишили международного статуса.

    Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, решение было принято 3 сентября.

    Правительство Казахстана постановило переименовать Актауский международный морской торговый порт в Актауский морской торговый порт.

    В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что лишение его международного статуса позволит снять ограничение на приватизацию порта.

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