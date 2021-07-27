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Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом

Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом Компания Porsche опубликовала фотографии концептуального минивэна Vision Renndienst с необычным ассиметричным салоном и продвинутым автопилотом. Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.
Инфраструктура
27 июля 2021 г. 16:30
Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом

Компания Porsche опубликовала фотографии концептуального минивэна Vision Renndienst с необычным ассиметричным салоном и продвинутым автопилотом. Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Водительское кресло установлено посередине и его можно развернуть на 180 градусов, на втором ряду установлены два раздельных сиденья, а на третьем — трехместный диван. Боковые окна при этом расположены только с одной стороны, а с другой — сплошная стена, которая, как пояснили в Porsche, создает ощущение защищенности.

Этот шоу-кар не новый: работа над ним велась еще два года назад, а рассекретили минивэн в 2020 году в рамках проекта Porsche Unseen. Тогда Vision Renndienst показали только снаружи, причем у первого варианта было стандартное остекление. Теперь же можно изучить автомобиль и внутри.

Салон рассчитан на шестерых человек. Водительское кресло, поворачивающееся на 180 градусов, установлено по центру, по обе стороны передней панели находятся экраны, а за рулем размещены приборы. У минивэна сдвижные боковые двери, которые открывают доступ ко всем рядам сразу.

Технические подробности в Porsche не раскрывают, однако известно, что однообъемник приводит в движение электрическая силовая установка, а автопилот позволяет водителю не только убрать руки с руля, но даже не следить за ситуацией на дороге.

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