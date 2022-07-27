Пользование электронными услугами Госслужбы по вопросам имущества возросло на 30%

В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана оказала физическим и юридическим лицам 908 779 электронных услуг.

В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана оказала физическим и юридическим лицам 908 779 электронных услуг.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 46 электронных услуг 33 были связаны с регистрацией и кадастром недвижимости, 10 - с приватизацией государственного имущества, 3 - с управлением и арендой госимущества.

Подавляющее большинство пользователей обращаются к электронным услугам, связанным с регистрацией недвижимости. За отчетный период электронными услугами по регистрации недвижимости воспользовались 77 787 раз. Наиболее часто используемый электронный сервис - ”Проверка электронной выписки". Этой услугой воспользовались 712 440 раз.