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Пользование электронными услугами Госслужбы по вопросам имущества возросло на 30%

Пользование электронными услугами Госслужбы по вопросам имущества возросло на 30% В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана оказала физическим и юридическим лицам 908 779 электронных услуг.
Инфраструктура
27 июля 2022 г. 09:49
Пользование электронными услугами Госслужбы по вопросам имущества возросло на 30%

В первом полугодии текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана оказала физическим и юридическим лицам 908 779 электронных услуг.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 46 электронных услуг 33 были связаны с регистрацией и кадастром недвижимости, 10 - с приватизацией государственного имущества, 3 - с управлением и арендой госимущества.

Подавляющее большинство пользователей обращаются к электронным услугам, связанным с регистрацией недвижимости. За отчетный период электронными услугами по регистрации недвижимости воспользовались 77 787 раз. Наиболее часто используемый электронный сервис - ”Проверка электронной выписки". Этой услугой воспользовались 712 440 раз.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin elektron xidmətindən istifadə 30 % artıb

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