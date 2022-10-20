О нас

Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха

Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха Министерством экономики подготовлено 10 потенциальных проектов по строительству в Карабахе, которые были представлены польским компаниям.
Инфраструктура
20 октября 2022 г. 17:29
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха

Министерством экономики подготовлено 10 потенциальных проектов по строительству в Карабахе, которые были представлены польским компаниям.

Об этом сообщил Report председатель Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Если проекты заинтересуют компании, в будущем будут предприняты шаги для их участия в восстановлении Карабаха”, - подчеркнул Абдуллаев.

Глава AZPROMO напомнил, что Польша имеет большой опыт в этой области: "После Второй мировой войны Польша проделала большую работу по восстановлению Варшавы. На состоявшемся сегодня польско-азербайджанском бизнес-форуме также прозвучали приглашения и состоялся обмен мнениями относительно участия польских компаний в восстановительно-строительных работах, проводимых в Карабахе".

Напомним, что азербайджано-польский бизнес-форум в последний раз проходил в 2020 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polşa şirkətlərinə Qarabağda bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı 10 layihə təqdim olunub

Экслюзивные новости

Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi