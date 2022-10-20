Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха

Министерством экономики подготовлено 10 потенциальных проектов по строительству в Карабахе, которые были представлены польским компаниям.
Об этом сообщил Report председатель Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
"Если проекты заинтересуют компании, в будущем будут предприняты шаги для их участия в восстановлении Карабаха”, - подчеркнул Абдуллаев.
Глава AZPROMO напомнил, что Польша имеет большой опыт в этой области: "После Второй мировой войны Польша проделала большую работу по восстановлению Варшавы. На состоявшемся сегодня польско-азербайджанском бизнес-форуме также прозвучали приглашения и состоялся обмен мнениями относительно участия польских компаний в восстановительно-строительных работах, проводимых в Карабахе".
Напомним, что азербайджано-польский бизнес-форум в последний раз проходил в 2020 году.