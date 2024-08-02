Польская LOT отменила авиарейсы в Ливан и Израиль

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в столицу Ливана Бейрут и в Тель-Авив на ближайшие дни.

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в столицу Ливана Бейрут и в Тель-Авив на ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь перевозчика Кшиштоф Мочульский.

"Польские авиалинии LOT приняли решение об отмене 8 рейсов в Ливан, Израиль и обратно [в Польшу] после анализа безопасности перелетов [в регионе]", - заявил представитель компании.

Речь идет о вечерних рейсах из Варшавы в Бейрут и Тель-Авив 2 и 3 августа, а также об обратных ночных перелетах в польскую столицу 3 и 4 августа. На сайте авиакомпании недоступно бронирование авиабилетов на прямые рейсы по этим направлениям до 9 августа.

30 июля армия Израиля сообщила о нанесении удара по столице Ливана и ликвидации Фуада Шокра. По данным израильских военных, Шокр был правой рукой лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и отвечал за стратегические вопросы в военной организации движения, включая ракетное вооружение.