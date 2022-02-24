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Польская авиакомпания LOT может открыть прямое авиасообщение с Баку

Польская авиакомпания LOT может открыть прямое авиасообщение с Баку По приглашению "Азербайджанских авиалиний" Баку с рабочим визитом посетила делегация польской авиакомпании LOT, возглавляемая главным операционным директором Мацей Вилком.
Инфраструктура
24 февраля 2022 г. 18:33
Польская авиакомпания LOT может открыть прямое авиасообщение с Баку

По приглашению "Азербайджанских авиалиний" Баку с рабочим визитом посетила делегация польской авиакомпании LOT, возглавляемая главным операционным директором Мацей Вилком.

Об этом Report сообщили в AZAL.

На встрече, состоявшейся 24 февраля в офисе AZAL, вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев и главный операционный директор LOT Мацей Вилк обсудили перспективы сотрудничества и актуальные вопросы гражданской авиации.

В ходе встречи также стороны поделились информацией о предпринимаемых авиакомпаниями мерах по последовательному выходу из противоэпидемических ограничений и поэтапном восстановлении пассажирских рейсов.

Эльдар Гаджиев отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами.

По его словам, с января 2020 года во всех аэропортах Азербайджана действуют пятая и седьмая степени свободы воздушного пространства. "Эти степени позволяют всем иностранным авиаперевозчикам без всяких ограничений выполнять рейсы из Азербайджана в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии", - отметил Эльдар Гаджиев.

Мацей Вилк выразил заинтересованность авиакомпании LOT в открытии прямых рейсов из Варшавы в Баку на фоне снятия Польшей ряда коронавирусных ограничений на въезд иностранцев.

Гостям также были продемонстрированы возможности пятизвездочного Международного аэропорта Гейдар Алиев, в частности, по наземному обслуживанию самолетов, деятельности различных его служб и удобствам, созданным для пассажиров в аэровокзальном комплексе.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın “LOT” aviaşirkəti Bakıya birbaşa reyslər aça bilər

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